  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Lyubcha
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Lyubcha, Belarus

2 immobilienobjekte total found
Haus in Lyubcha, Belarus
Haus
Lyubcha, Belarus
Fläche 80 m²
$24,000
Ferienhaus in Lyubcha, Belarus
Ferienhaus
Lyubcha, Belarus
Fläche 112 m²
Zu verkaufen Wohnhaus gp.Lubcha, Straße. Naberezhnaya, e. 28. Gesamtfläche von 112 qm, Wohnf…
$99,900
