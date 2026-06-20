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Gewerbeimmobilien in Lyubcha, Belarus

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 769 m² in Lyubcha, Belarus
Gewerbefläche 769 m²
Lyubcha, Belarus
Fläche 769 m²
Etagenzahl 2
Zweck - Verwaltungs- und Dienstgebäude. Baujahr: 1959. Gesamtfläche: 769.5 m2. Wandmaterial:…
$8,003
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Gewerbefläche 770 m² in Lyubcha, Belarus
Gewerbefläche 770 m²
Lyubcha, Belarus
Fläche 770 m²
Etagenzahl 2
Zweck - Das Gebäude ist administrative und wirtschaftliche. Baujahr 1959. Gesamtfläche von 7…
$8,081
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