  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Losnicki sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Losnicki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Lager 1 139 m² in Navasady, Belarus
Lager 1 139 m²
Navasady, Belarus
Zimmer 1
Fläche 1 139 m²
Stockwerk 1/1
Eine unvollendete Kapitalstruktur steht zum Verkauf! Strom wurde mit der Möglichkeit einer E…
$220,000
