Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Litvienski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Cottages in Litvienski sielski Saviet, Belarus

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 8 zimmer in Litvienski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus 8 zimmer
Litvienski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 8
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Verkauf einer exklusiven Farm mit einer Badewanne entfernt von Menschen umgeben von einem Ja…
$390,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Litvienski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen