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Wohnimmobilien in Lipniskauski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Lipniskauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Lipniskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 44 m²
Haus zum Verkauf mit einer Gesamtfläche von 44.1 Quadratmetern in einem malerischen Ort, auf…
$2,900
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