Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Lieliukinski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Lieliukinski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Lieliukinski sielski Saviet, Belarus
Haus
Lieliukinski sielski Saviet, Belarus
Fläche 82 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Haus aus einer Bar mit einer Badewanne und einem Grundstück von …
$40,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Lieliukinski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen