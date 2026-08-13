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Lagerräume in Lida District, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Lager 50 m² in Dubrovienski sielski Saviet, Belarus
Lager 50 m²
Dubrovienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf von Lagerhallen - ein Objekt für Unternehmen oder Investitionen! Anschrift: Region G…
$147,549
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