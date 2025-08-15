Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Lazdunski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Lazdunski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Lazduny 1, Belarus
Haus
Lazduny 1, Belarus
Fläche 104 m²
- Grillhaus in Lazduny - Gemütlichkeit und Bequemlichkeit in der Nähe der Natur! Zu verkaufe…
$8,900
Immobilienangaben in Lazdunski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
