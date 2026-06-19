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Haus mit Garten kaufen in Kurylavicki sielski Saviet, Belarus

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Vialikija Aziorki, Belarus
Haus
Vialikija Aziorki, Belarus
Fläche 118 m²
Zum Verkauf ein Wohnhaus an der Adresse ag.Big Ozerki, Tsvetoknoy str., 19. (Mostowski Bezir…
$37,000
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Haus in Vialikija Aziorki, Belarus
Haus
Vialikija Aziorki, Belarus
Fläche 118 m²
Zum Verkauf ein Wohnhaus an der Adresse ag.Big Ozerki, Tsvetoknoy str., 19. (Mostowski Bezir…
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Immobilienangaben in Kurylavicki sielski Saviet, Belarus

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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