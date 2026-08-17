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Cottages mit Garage in Kurhanski sielski Saviet, Belarus

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Ferienhaus in Kurhanski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Kurhanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 124 m²
Cottage 49 km von Moskau ❤️ Gutes Ferienhaus mit allen Annehmlichkeiten in Podlipye, nur 49 …
$88,344
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Immobilienangaben in Kurhanski sielski Saviet, Belarus

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