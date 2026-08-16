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Haus mit Garten kaufen in Krupski sielski Saviet, Belarus

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Haus in Krupski, Belarus
Haus
Krupski, Belarus
Fläche 64 m²
Gemütliches Haus an der Eisenbahnlinie in der Nähe von Krupki, in der Nähe von Wald und See.…
$12,515
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Immobilienangaben in Krupski sielski Saviet, Belarus

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