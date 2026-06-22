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Häuser am See in Krupki District, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Haus 10 zimmer in Akciabrski sielski Saviet, Belarus
TOP TOP
Haus 10 zimmer
Akciabrski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Am Ufer des geschützten Sees, mit direktem Zugang zum Wasser, wird ein seltenes Objekt angeb…
$265,000
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Immobilienangaben in Krupki District, Belarus

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