  2. Belarus
  3. Krajvancauski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Krajvancauski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Krajvancy, Belarus
Haus
Krajvancy, Belarus
Geräumiges Haus für Wohnen oder Geschäft in Kreivants, in der Nähe der Grenze zu Litauen An…
$5,900
Immobilienangaben in Krajvancauski sielski Saviet, Belarus

