  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Krasnadvorski sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Krasnadvorski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Geschäft 203 m² in Kryvicy, Belarus
Geschäft 203 m²
Kryvicy, Belarus
Zimmer 2
Fläche 203 m²
Stockwerk 1/1
Einkaufszentrum 203 m2 im Zentrum von Ag. Krivichi. ❤️ Es wird zum Verkauf angeboten ein Kap…
$16,000
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
