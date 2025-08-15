Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Klinocki sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Klinocki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 19 m² in Turec, Belarus
Gewerbefläche 19 m²
Turec, Belarus
Zimmer 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 1/1
Verwaltungsgebäude zum Verkauf mit separatem Eingang und Vestibule.Windows und Türen werden …
$10,900
