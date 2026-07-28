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Wohneigentum mit Garten kaufen in Kasalieuski sielski Saviet, Belarus

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4 immobilienobjekte total found
Haus in Kasalieuski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kasalieuski sielski Saviet, Belarus
Fläche 135 m²
Zu verkaufen Wohnhaus D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (Novogrudok Bezirk). Die Gesamtfläche b…
$87,000
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Haus in Kasalieuski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kasalieuski sielski Saviet, Belarus
Fläche 135 m²
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in Niouda, Belarus
Niouda, Belarus
Fläche 58 m²
Zu verkaufen Teil eines Wohngebäudes im Dorf Nevda, 57 (Novogrudok Bezirk) mit einer Gesamtf…
$26,037
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OkeaskOkeask
in Niouda, Belarus
Niouda, Belarus
Fläche 58 m²
Zu verkaufen Teil eines Wohngebäudes im Dorf Nevda, 57 (Novogrudok Bezirk) mit einer Gesamtf…
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Immobilienangaben in Kasalieuski sielski Saviet, Belarus

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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