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Wohnimmobilien mit Garage in Kasalieuski sielski Saviet, Belarus

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6 immobilienobjekte total found
Haus in Kasalieuski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kasalieuski sielski Saviet, Belarus
Fläche 135 m²
Zu verkaufen Wohnhaus D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (Novogrudok Bezirk). Die Gesamtfläche b…
$87,000
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Haus in Kasalieuski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kasalieuski sielski Saviet, Belarus
Fläche 93 m²
Zum Verkauf ein Wohnhaus in Novogrudok, Sovetskaya str., 54, ein Ort, wo Vögel am Morgen sin…
$26,700
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Haus in Kasalieuski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kasalieuski sielski Saviet, Belarus
Fläche 135 m²
Zu verkaufen Wohnhaus D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (Novogrudok Bezirk). Die Gesamtfläche b…
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Haus in Kasalieuski sielski Saviet, Belarus
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Kasalieuski sielski Saviet, Belarus
Fläche 93 m²
Zum Verkauf ein Wohnhaus in Novogrudok, Sovetskaya str., 54, ein Ort, wo Vögel am Morgen sin…
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in Niouda, Belarus
Niouda, Belarus
Fläche 58 m²
Zu verkaufen Teil eines Wohngebäudes im Dorf Nevda, 57 (Novogrudok Bezirk) mit einer Gesamtf…
$26,037
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in Niouda, Belarus
Niouda, Belarus
Fläche 58 m²
Zu verkaufen Teil eines Wohngebäudes im Dorf Nevda, 57 (Novogrudok Bezirk) mit einer Gesamtf…
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Immobilienangaben in Kasalieuski sielski Saviet, Belarus

mit Garten
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