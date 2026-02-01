Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Kamienski sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Produktion

Betriebsgebäude in Kamienski sielski Saviet, Belarus

Produktion Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Produktion 152 m² in Kamienski sielski Saviet, Belarus
Produktion 152 m²
Kamienski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 8
Fläche 152 m²
Stockwerk 1/1
Wir bieten Ihnen ein Gebäude im Dorf Zakolyuzha mit einem Grundstück von 0,17 Hektar, möglic…
$19,900
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen