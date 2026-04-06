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Wohnungen mit Terrasse in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus

1 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 5/5
✨ Grüner Hafen. Quartier von Mountain CreekEs ist nicht nur eine Wohnung, es ist eine schöne…
$145,862
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Immobilienangaben in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus

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