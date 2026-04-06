Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Kalodziscanski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Golfplatz

Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus

1 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 3/7
✅ Wir helfen Ihnen, Ihre Immobilie zu einem echten, gewünschten Preis zu verkaufen.💫 Und wir…
$89,414
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen