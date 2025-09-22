Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Kalodziezski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Kalodziezski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Nataljeusk, Belarus
Haus
Nataljeusk, Belarus
Fläche 142 m²
Haus 2020 mit geräumigen und hellen 3 Zimmer (16.9 m2, 17.6 m2, 15.9 m2), einem großen Wohnz…
$265,000
Immobilienangaben in Kalodziezski sielski Saviet, Belarus

