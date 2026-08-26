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Lagerräume in Kalinkawitschy, Belarus

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Lager 813 m² in Kalinkawitschy, Belarus
Lager 813 m²
Kalinkawitschy, Belarus
Zimmer 1
Fläche 813 m²
Stockwerk 1/1
Lagerfläche von 812,5 m mit separatem Eingang. Perfekt für Ihr eigenes Unternehmen oder für …
$59 333
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