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Betriebsgebäude in Jzufouski sielski Saviet, Belarus

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Produktion 325 m² in Jzufouski sielski Saviet, Belarus
Produktion 325 m²
Jzufouski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 5
Fläche 325 m²
Etagenzahl 2
Räumlichkeiten für die Herstellung von Holzbearbeitungswerkzeugen stehen zum Verkauf.Alle De…
$96,000
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