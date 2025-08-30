Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Jzufouski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Jzufouski sielski Saviet, Belarus

2 immobilienobjekte total found
Zimmer in Jzufouski sielski Saviet, Belarus
Zimmer
Jzufouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 56 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf, exklusives neues einzigartiges Anwesen Cottage in einem Premium Pinienwald, 100…
$220,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Jzufouski sielski Saviet, Belarus
Wohnung
Jzufouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 36 m²
Ein halbes Haus in Kazekovo auf einem Grundstück von 15,8 Hektar im privaten Eigentum verkau…
$25,000
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Jzufouski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
