Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Januskavicki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Garten

Wohneigentum mit Garten kaufen in Januskavicki sielski Saviet, Belarus

;
häuser
11
4 immobilienobjekte total found
Haus in Januskavicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Januskavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 98 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Landhaus mit einem Grundstück im Dorf "Charovnitsa" Logoysky Bez…
$14,974
Eine Anfrage stellen
Haus in Januskavicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Januskavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 62 m²
Ich werde ein Haus in Weißrussland, Logoysky Bezirk, D. Slizhino verkaufen. Malerische Orte.…
$30,280
Eine Anfrage stellen
Haus in Januskavicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Januskavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 88 m²
Einbauküche mit importierten Geräten. Elektroherd. Glasfenster. Im Wohnzimmerfenster zum Bod…
$82,500
Eine Anfrage stellen
OkeaskOkeask
in Januskavicki sielski Saviet, Belarus
Januskavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 120 m²
Gemütliches Haus in der malerischen Logoischyna 35 Fahrminuten von MinskDas Dorf Zhabichi be…
$67,993
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Januskavicki sielski Saviet, Belarus

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen