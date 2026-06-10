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Gewerbeimmobilien in Jalizauski sielski Saviet, Belarus

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Gewerbefläche 9 999 m² in Jalizauski sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 9 999 m²
Jalizauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 9 999 m²
Etagenzahl 4
Verkauf der ProduktionAdresse: Mogilev Region, Osipovichi Bezirk, RP Elizovo, Kalinin str. 6…
$977,000
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