  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Iwanawa
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Iwanawa, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Iwanawa, Belarus
Haus
Iwanawa, Belarus
Fläche 128 m²
Zu verkaufen ein Wohnhaus aus Holz in Ivanovo gebaut 1974. Die Gesamtfläche des Hauses beträ…
$25,800
