  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Ivakauski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Ivakauski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Ivaki, Belarus
Haus
Ivaki, Belarus
Fläche 93 m²
Ein Haus zum Verkauf in ag. Iwaki auf der Youth Street. Das Haus ist Wohnhaus, aus rotem Zie…
$15,000
Immobilienangaben in Ivakauski sielski Saviet, Belarus

