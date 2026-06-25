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Lagerräume in Hrodna, Belarus

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Lager 2 778 m² in Hrodna, Belarus
Lager 2 778 m²
Hrodna, Belarus
Zimmer 3
Fläche 2 778 m²
Etagenzahl 2
Drei große Gebäude auf Folus, 12A Die Anlage besteht aus drei Gebäuden (Shop, Garagen, Einga…
$301,814
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Lager 1 353 m² in Hrodna, Belarus
Lager 1 353 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 1 353 m²
Etagenzahl 2
Der Verwaltungs- und Lagerkomplex besteht aus 2 separaten Gebäuden:ANHANG Verwaltungs- und G…
$361,037
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