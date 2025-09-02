Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Business zum Verkauf in Hrodna, Belarus

gewerbeimmobilien
46
büros
18
betriebsgebäude
3
laden
4
4 immobilienobjekte total found
Fertiges Geschäft 1 567 m² in Hrodna, Belarus
Fertiges Geschäft 1 567 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 1 567 m²
Etagenzahl 3
Das Gebäude ist zum Verkauf spezialisierter Einzelhandel. Bewohnt von Mietern!Die Gesamtfläc…
$1,57M
Fertiges Geschäft 91 m² in Hrodna, Belarus
Fertiges Geschäft 91 m²
Hrodna, Belarus
Zimmer 2
Fläche 91 m²
Etagenzahl 1
A finished business in blacksmithing is sold on the street. Suvorova, 147 In Grodno with all…
$52,500
Fertiges Geschäft 1 134 m² in Hrodna, Belarus
Fertiges Geschäft 1 134 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 1 134 m²
Etagenzahl 2
$680,000
Fertiges Geschäft 156 m² in Hrodna, Belarus
Fertiges Geschäft 156 m²
Hrodna, Belarus
Fläche 156 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Fertiges Unternehmen – Schönheitssalon "Monroe" Premiumklasse. Der Salon wurde…
Preis auf Anfrage
