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Wohneigentum mit Garten kaufen in Hrodna District, Belarus

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Kapciouski sielski Saviet
16
Padlabienski sielski Saviet
7
Putryskauski sielski Saviet
3
Aziorski sielski Saviet
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12 immobilienobjekte total found
Haus in Hrodna, Belarus
Haus
Hrodna, Belarus
Fläche 14 m²
Ein gepflegtes Cottage steht zum Verkauf.Anschrift: ST Forestry 2, Gozhsky S/S.Merkmale:• Gr…
$14,769
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Haus in Viercialiskauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Viercialiskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 61 m²
Einstöckiges Holzhaus in Grodno, Vertelishkovsky S/S, Rydeli. Eigenschaften des Hauses: das …
$17,865
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Haus in Kapciouka, Belarus
Haus
Kapciouka, Belarus
Fläche 234 m²
Wenn Sie Ruhe, Ruhe und Privatsphäre und gleichzeitig einen komfortablen Lebensstil wünschen…
$78,657
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It Is RealtyIt Is Realty
Haus in Kapciouski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kapciouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 24 m²
Ein Grundstück mit einem Landhaus 11 km von Grodno ist zum Verkauf.Lage: Grodno Bezirk, Kopt…
$21,871
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Haus in Padlabienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Padlabienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 24 m²
Blockhaus zum Verkauf in ST Dubrava, Grodno Bezirk, in der Nähe des Dorfes Carolina.Landhaus…
$10,288
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Haus in Hrodna, Belarus
Haus
Hrodna, Belarus
Fläche 83 m²
Ausgezeichnetes Ferienhaus mit einem Bad unter einem Dach in ST "Pogorany" (Koptevsky S / S)…
$71,355
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LDV InvestLDV Invest
in Aziory, Belarus
Aziory, Belarus
Fläche 27 m²
Zum Verkauf Halbhaus - 2-Zimmer isolierte Wohnung auf der Straße. Neu, 9 mitten in der ag. S…
$18,917
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Haus in Kapciouski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kapciouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 102 m²
Lage: Kleine Olshanka, Lesnaya str.Allgemeine Informationen über das Haus: unfertige canned …
$104,610
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Haus in Parecki sielski Saviet, Belarus
Haus
Parecki sielski Saviet, Belarus
Fläche 31 m²
Zum Verkauf Hütte in einem Nadelwald in der Nähe des saubersten See Milch in Grodno, 30 Kilo…
$9,625
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Haus in Kapciouski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kapciouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 163 m²
Ein Haus 5 km von Grodno.Lage und Infrastruktur: Weißrussland, Region Grodno. Grodno Bezirk.…
$95,915
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Haus in Putryski, Belarus
Haus
Putryski, Belarus
Fläche 77 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Wohnhaus mit Bad in ag. Reisende der Region Grodno mit einem Gru…
$105,000
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Haus in Kapciouski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kapciouski sielski Saviet, Belarus
Zu verkaufen Ferienhaus in der Nähe von Grodno in ST "Energetik-2".Das Grundstück in Privatb…
$15,267
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