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Geschäft 545 m² in Skidsel, Belarus
Geschäft 545 m²
Skidsel, Belarus
Fläche 545 m²
Etagenzahl 2
Lage: Republik Belarus, Region Grodno, Bezirk Grodno, Stadt Skidel, Straße International, 7.…
$176,000
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