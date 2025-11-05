Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Haranski sielski Saviet
  4. Langfristige Vermietung
  5. Gewerbefläche

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Haranski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 30 m² in Navasielle, Belarus
Gewerbefläche 30 m²
Navasielle, Belarus
Fläche 30 m²
Stockwerk 1/1
Ein Gebäude für ein Lager oder eine Produktion ist in der Siedlung Novoselye der Region Mins…
Preis auf Anfrage
