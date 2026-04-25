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Betriebsgebäude in Haranski sielski Saviet, Belarus

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Produktion 1 262 m² in Navasielle, Belarus
Produktion 1 262 m²
Navasielle, Belarus
Fläche 1 262 m²
$1,38M
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Produktion 1 262 m² in Navasielle, Belarus
Produktion 1 262 m²
Navasielle, Belarus
Zimmer 15
Fläche 1 262 m²
Stockwerk 1/1
Moderne Holzbearbeitungsproduktion mit einem Grundstück von 1,3 Hektar wird verkauftMinsk Be…
$1,38M
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