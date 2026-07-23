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Betriebsgebäude in Khalopenichy, Belarus

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Produktion 412 m² in Khalopenichy, Belarus
Produktion 412 m²
Khalopenichy, Belarus
Zimmer 1
Fläche 412 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf eines Produktionsgebäudes von 412,2 m2 für das Lebensmittelgeschäft / Ready Business…
$148,309
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Produktion 412 m² in Khalopenichy, Belarus
Produktion 412 m²
Khalopenichy, Belarus
Fläche 412 m²
Verkauf eines Produktionsgebäudes von 412,2 m2 für das Lebensmittelgeschäft / Ready Business…
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