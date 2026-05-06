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Cottage mit Garten kaufen in Hajnienski sielski Saviet, Belarus

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Ferienhaus in Hajnienski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Hajnienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 178 m²
Zum Verkauf ein gutes Haus von individuellem Design und Layout 25 km von Minsk, 10 Minuten v…
$149,900
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Immobilienangaben in Hajnienski sielski Saviet, Belarus

mit Garage
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