  2. Belarus
  3. Hlusanski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Hlusanski sielski Saviet, Belarus

Haus 3 zimmer in Hlusanski sielski Saviet, Belarus
Haus 3 zimmer
Hlusanski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 57 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Holzhaus im Dorf Glusha, nur 25 km von der Stadt Bobruisk. Alle Dokumente werde…
$5,000
Immobilienangaben in Hlusanski sielski Saviet, Belarus

