  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Dzmitrovicki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Dzmitrovicki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Dzmitrovicy, Belarus
Haus
Dzmitrovicy, Belarus
Fläche 62 m²
Fazilitätscode 17225: Wir arbeiten für den Besitzer. Kauf dieser Immobilie - Sie zahlen kein…
$17,900
Immobilienangaben in Dzmitrovicki sielski Saviet, Belarus

