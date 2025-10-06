Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Dziarzynski sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Dziarzynski sielski Saviet, Belarus

Büro 1 786 m² in Dziahilna, Belarus
Büro 1 786 m²
Dziahilna, Belarus
Fläche 1 786 m²
Stockwerk 1/2
Verkauf eines freistehenden Gebäudes mit administrativem Zweck mit einer Gesamtfläche von 17…
$1,000,000
