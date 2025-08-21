Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Dvaryscanski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Dvaryscanski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Hudy, Belarus
Wohnung
Hudy, Belarus
Fläche 47 m²
Ein Anteil an einem Backstein Wohnhaus zum Verkauf in Ag. Hoods, Down Central Street. 12 Hek…
$15,500
Immobilienangaben in Dvaryscanski sielski Saviet, Belarus

