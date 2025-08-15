Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Dudzicki sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Restaurant, Café

Restaurants in Dudzicki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Restaurant, Café 265 m² in Dudzicki sielski Saviet, Belarus
Restaurant, Café 265 m²
Dudzicki sielski Saviet, Belarus
Zimmer 2
Fläche 265 m²
Etagenzahl 2
Roadside Café "Lukomorye" steht zum Verkauf. Es befindet sich in einer malerischen Gegend, a…
$150,000
