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Wohneigentum mit Garten kaufen in Dubrovienski sielski Saviet, Belarus

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5 immobilienobjekte total found
in Dubrounia, Belarus
Dubrounia, Belarus
Fläche 51 m²
Wohnung zum Verkauf in einem Ziegelhaus in der Nähe des Sees im Dorf Dubrovnia. Das Haus ver…
$29,500
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Haus in Dubrovienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Dubrovienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 46 m²
Ein Haus zum Verkauf in Novoselki ist eine ausgezeichnete Option für diejenigen, die nach Ra…
$19,900
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Haus in Piersamajski, Belarus
Haus
Piersamajski, Belarus
Fläche 62 m²
Suchen Sie einen ruhigen Ort in der Nähe der Stadt? Dieses Haus ist eine ideale Option für e…
$19,900
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AdriastarAdriastar
in Dubrounia, Belarus
Dubrounia, Belarus
Fläche 115 m²
In unmittelbarer Nähe der Stadt wird ein halbes Haus (4-Zimmer-Wohnung) mit einer Gesamtfläc…
$27,000
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Haus in Dubrovienski sielski Saviet, Belarus
Haus
Dubrovienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 51 m²
Bauernhof zum Verkauf am Stadtrand von Lida in Pridybayly, 5-10 Autominuten von der Südstadt…
$5,900
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Immobilienangaben in Dubrovienski sielski Saviet, Belarus

mit Garage
Günstige
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