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Wohnimmobilien mit Garage in Dubrovienski sielski Saviet, Belarus

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häuser
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2 immobilienobjekte total found
Haus in Piersamajski, Belarus
Haus
Piersamajski, Belarus
Fläche 62 m²
Suchen Sie einen ruhigen Ort in der Nähe der Stadt? Dieses Haus ist eine ideale Option für e…
$19,900
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in Dubrounia, Belarus
Dubrounia, Belarus
Fläche 115 m²
In unmittelbarer Nähe der Stadt wird ein halbes Haus (4-Zimmer-Wohnung) mit einer Gesamtfläc…
$27,000
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Immobilienangaben in Dubrovienski sielski Saviet, Belarus

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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