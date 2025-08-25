Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Drujeuski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Drujeuski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Druya, Belarus
Haus
Druya, Belarus
Fläche 48 m²
Haus zum Verkauf in der Nähe des westlichen Dvina River und der Druyka River mit einem Grund…
$7,800
Immobilienangaben in Drujeuski sielski Saviet, Belarus

