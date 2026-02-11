Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  Belarus
  Drahitschyn
  Gewerbeimmobilien
  Lager

Lagerräume in Drahitschyn, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Lager 1 240 m² in Drahitschyn, Belarus
Lager 1 240 m²
Drahitschyn, Belarus
Zimmer 3
Fläche 1 240 m²
Stockwerk 1/1
Lager / Produktion, Fläche von 1240 qm. .Brest Region, Drogichin, Zavodskaya str., 16,Keine …
$75,000
