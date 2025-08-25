Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Dzmitravicki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Dzmitravicki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Dzmitravicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Dzmitravicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 86 m²
Haus in einem malerischen Ort in Novoselye, Berezinsky Bezirk. Warmes Holzhaus mit Herdheiz…
$4,500
Immobilienangaben in Dzmitravicki sielski Saviet, Belarus

