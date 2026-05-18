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Wohnimmobilien mit Garage in Dabryniouski sielski Saviet, Belarus

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häuser
15
3 immobilienobjekte total found
in Dabryniouski sielski Saviet, Belarus
Dabryniouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 55 m²
Zum Verkauf 1⁄2 Teil des Hauses in Boroviki. Das Grundstück von 25 Hektar ist eingezäunt. In…
$15,000
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Haus in Dabryniouski sielski Saviet, Belarus
Haus
Dabryniouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 203 m²
Wir bringen Ihnen ein prächtiges Haus auf zwei Ebenen in Boroviki, Dzerzhinsky Bezirk. ANHA…
$160,000
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Haus 3 zimmer in Dabryniouski sielski Saviet, Belarus
Haus 3 zimmer
Dabryniouski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 158 m²
Etagenzahl 2
Urgenter Verkauf eines Hauses im malerischen Dorf UzrecheeZum Verkauf eingeschossiges Haus m…
$150,000
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Immobilienangaben in Dabryniouski sielski Saviet, Belarus

mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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