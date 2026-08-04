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Haus mit Garten kaufen in Cimkavicki sielski Saviet, Belarus

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Haus in Cimkavicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Cimkavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 100 m²
Zu verkaufen 2-Level-Haus mit einer Fläche von 100 Quadratmetern im Dorf Long, Kopylsky Bezi…
$17,207
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Immobilienangaben in Cimkavicki sielski Saviet, Belarus

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