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Gewerbeimmobilien in Cimkavicki sielski Saviet, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 537 m² in Cimkavicy, Belarus
Gewerbefläche 537 m²
Cimkavicy, Belarus
Fläche 537 m²
Etagenzahl 2
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$258,104
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