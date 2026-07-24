Wohneigentum mit Garten kaufen in Rajon Tscherwen, Belarus

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Smilavicki sielski Saviet
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Valievacski sielski Saviet
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Klinocki sielski Saviet
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Liadski sielski Saviet
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10 immobilienobjekte total found
in Smilawitschy, Belarus
Smilawitschy, Belarus
Fläche 70 m²
Zum Verkauf das halbe Haus in Smilovichi, Richtung Mogilew. Im Moment befindet sich das Haus…
$23,037
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Ferienhaus in Smilavicki sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Smilavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 339 m²
Modernes Haus 2001 mit einem Grundstück von 28 Hektar ❤️ Geräumiges zweistöckiges Ferienhaus…
$188,108
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Haus in Nataljeusk, Belarus
Haus
Nataljeusk, Belarus
Fläche 142 m²
Haus 2020 mit geräumigen und hellen 3 Zimmer (16.9 m2, 17.6 m2, 15.9 m2), einem großen Wohnz…
$265,000
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Haus in Kalodziezski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kalodziezski sielski Saviet, Belarus
Fläche 50 m²
Wir tauschen ein Haus für ein Zimmer in Minsk!Nicht nur dein Zuhause, dein Familienhaus! Hau…
$19,717
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Haus in Valievacski sielski Saviet, Belarus
Haus
Valievacski sielski Saviet, Belarus
Fläche 103 m²
Продаетск просторнах4-ктажнак кирпичнад дача в, Нервенсков районе (Сх“ Лира-2 "). Diese Ents…
$39,500
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Haus in Rudnianski sielski Saviet, Belarus
Haus
Rudnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 196 m²
Zu verkaufen zuverlässig, geräumig und voll bereit zu leben Haus in Cherven Bezirk. Sie baut…
$68,837
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TekceTekce
Haus in Valievacski sielski Saviet, Belarus
Haus
Valievacski sielski Saviet, Belarus
Fläche 68 m²
Große szenische Grundstück von 73 Hektar ❤️ Loghaus auf einem riesigen Grundstück (73 Hektar…
$33,000
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Haus in Tscherwen, Belarus
Haus
Tscherwen, Belarus
Fläche 127 m²
Geräumiges, komfortables und gemütliches Haus zum Verkauf in der Stadt Cherven, nur 50 km vo…
$115,000
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Haus in Smilawitschy, Belarus
Haus
Smilawitschy, Belarus
Fläche 62 m²
Ein Holzhaus steht zum Verkauf in GP. Smilovichi, Richtung Mogilew, 23 km von MKAD.Ihr Brunn…
$35,005
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Haus in Valievacski sielski Saviet, Belarus
Haus
Valievacski sielski Saviet, Belarus
Fläche 49 m²
Gemütliches Ferienhaus zu verkaufen in einem malerischen Ort, 40 km. von der Moskauer Ringst…
$17,900
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